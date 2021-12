Covid. Il Regno Unito dice “no” al vaccino a bambini e ragazzi tra i 12 e i 15 anni

- Advertisement -

AgenPress – Nel Regno Unito, il vaccino anti-Covid non sarà somministrato ai bambini e ai ragazzi sani di età compresa tra i 12 e i 15 anni. La decisione è stata presa oggi, venerdì 3 settembre, dagli esperti del comitato medico-scientifico britannico indipendente che assiste il governo di Boris Johnson sulla campagna vaccinale. L’organismo ha spiegato che in questa fascia d’età il rapporto rischi-benefici non è tale da giustificare un via libera basato solo su considerazioni di cautela sanitaria generale. Inoltre, vaccinare i più giovani rischierebbe di creare dei problemi nello svolgimento dell’attività scolastica.

Gli esperti inglesi hanno giustificato l’esclusione dei bambini sani dalla campagna vaccinale menzionando i rarissimi casi di infiammazione cardiaca successivi alla somministrazione del vaccino di Pfizer e la mancanza di prove sperimentali sul vantaggio che la somministrazione del siero potrebbe offrire ai più giovani. Anche l’impatto piuttosto limitato del coronavirus, soprattutto in forma grave, su questa fascia d’età ha avuto un peso rilevante sulla decisione.