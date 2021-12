Covid. In Francia 180mila contagi in 24 ore. Nel Regno Unito 129.471 contagi con 18 decessi

- Advertisement -

AgenPress – Sono più di 180.000 i contagi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Francia, un nuovo record dall’inizio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie. Il Paese aveva superato i 100.000 casi per la prima volta il giorno di Natale.

In Inghilterra è stato registrato il record di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia da Covid: 117.093 infezioni, che superano il primato precedente di 113.628 casi del giorno di Natale. Nel Regno Unito i casi sono stati 129.471, con 18 decessi, ma i dati sono incompleti a causa del periodo di vacanza, come viene sottolineato dalle autorità britanniche. Per quanto riguardano il Galles, i 12.378 casi considerati nel computo nazionale odierno comprendono anche le infezioni del giorno di Natale e Santo Stefano. Mentre per Scozia e Irlanda del Nord non ci sono dati definitivi.

- Advertisement -

Il numero record di ricoveri in ospedale per i malati di Covid è salito a 9.546, in aumento del 38% rispetto a una settimana fa, nonché il dato più alto dal 3 marzo. A Londra si contano 3.024 persone in ospedale, in aumento del 59% su base settimanale, il numero più alto dal 19 febbraio.