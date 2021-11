Covid. Iss, sale tasso occupazione terapie intensive e aree mediche. Tutte le Regioni classificate a rischio moderato

- Advertisement -

AgenPress – Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 4 novembre) rispetto al 3,7% della settimana precedente (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28/10).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 5,3% contro il 4,5% al 28/10. Il tasso di occupazione resta comunque sotto la soglia di allerta che è fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti di area medica.

Questi i dati del monitoraggio della Cabina di regia comunicati dall’Iss. Tutte le Regioni e Province autonome risultano classificate a rischio moderato. Inoltre, 15 Regioni/Province autonome riportano un’allerta di resilienza.

Nel monitoraggio della scorsa settimana (29 ottobre) erano già risalite da 4 a 18 le Regioni e le Province autonome classificate a rischio moderato per la progressione dei casi di Covid. La classificazione del rischio, secondo quanto evidenziato dall’ultimo monitoraggio della Cabina di regia, è dunque aumentata su tutto il territorio nazionale.