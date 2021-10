Covid. La Cina testerà migliaia di campioni di sangue del 2019 a Wuhan

- Advertisement -

- Advertisement - AgenPress – La Cina si sta preparando a testare decine di migliaia di campioni di banche del sangue dalla città di Wuhan come parte di un’indagine sulle origini del Covid-19, secondo un funzionario cinese. La mossa arriva tra le crescenti richieste di trasparenza sull’emergere del virus.

L’archivio di un massimo di 200.000 campioni, compresi quelli degli ultimi mesi del 2019, è stato individuato nel febbraio di quest’anno dal gruppo di ricercatori dell’Organizzazione mondiale della sanità come una possibile fonte di informazioni chiave che potrebbero aiutare a determinare quando e dove il virus è passato per la prima volta nell’uomo .

La decisione, scrive la Cnn, era stata sollecitata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) lo scorso febbraio.

I campioni sono conservati nel Wuhan Blood Center e si pensa che riguardino il 2019, fornendo campioni di tessuto in tempo reale da un’ampia fascia della popolazione nella città cinese dove si pensa che SARS-CoV-2 abbia infettato per la prima volta gli esseri umani.

I campioni della banca del sangue sono stati conservati per due anni, hanno affermato funzionari cinesi, nel caso in cui fossero necessari come prova in eventuali azioni legali relative alle donazioni di sangue da cui provengono.

Un funzionario della Commissione sanitaria nazionale cinese, ha detto alla CNN che i preparativi per i test sono attualmente in corso e che i test confermati saranno effettuati una volta raggiunto il limite di due anni.