Covid: Librandi, entro giugno via le mascherine per i vaccinati

AgenPress. Nel prossimo mese, più di metà della popolazione avrà ricevuto almeno una dose del vaccino e sarà ragionevole rimuovere l’obbligo di indossare la mascherina, al chiuso e all’aperto, per i completamenti vaccinati così come avviene già negli Stati Uniti.

Entro luglio, invece, bisognerà fare un passo in più, eliminando per tutti l’obbligo di mascherina all’aperto. Le vaccinazioni proseguono a gonfie vele, mentre, all’opposto, contagi, ricoveri e morti calano in maniera rilevante. È il momento di programmare la fine delle restrizioni per restituire fiducia ai cittadini e per stimolare un pieno ritorno alla normalità. Invitiamo il Governo a prendere seriamente in esame questa nostra proposta.

In questi giorni stiamo registrando pareri diversi sull’uso delle mascherine in Italia. Come al solito, tra pavidità e irrazionalità, noi scegliamo la strada della scienza e del rischio ragionato. Infatti, entro il prossimo mese tutte le fasce a rischio avranno la protezione dei vaccini, che hanno dimostrato di essere efficaci anche contro le varianti. Non vi è alcuna ragione per cui i vaccinati debbano continuare a inossare la mascherina, soprattutto in termini di costi/benefici. È molto complicato contagiarsi all’aperto e i vaccinati hanno capacità infinitesimale di trasmettere il virus, vicina allo zero. Inoltre, ricordiamo che l’uso della mascherina è dannoso per chi ha problemi respiratori, mentre può esserlo anche per i soggetti completamente sani in caso di utilizzo prolungato per molte ore, così come confermato dall’OMS. Quindi, nel caso di soggetti vaccinati, venendo meno la necessità di protezione dal COVID, i rischi di indossare la mascherina risultano maggiori dei benefici.

Infine, continuare a usare le mascherine non è sostenibile. Utilizzando due mascherine al giorno, con un costo medio di circa un euro, siamo di fronte a una spesa giornaliera di 120 milioni di euro in tutto il Paese, senza considerare gli impatti ambientali e i relativi costi per lo smaltimento. Ai contribuenti che hanno già pagato i vaccini, possiamo chiedere ancora di comprare mascherine? A nostro avviso la riposta è no.