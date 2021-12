Covid. Mario Draghi non esclude l’obbligo vaccinale. In discussione mascherine all’aperto e quelle Ffp2 al chiuso

Alla cabina di regia domani sui discuterà “ad esempio di mascherine anche all’aperto, oggi son previste in caso di grandi assembramenti”, dell’uso “di mascherine Ffp2 , in particolare in certi ambienti chiusi, e non è esclusa l’applicazione del tampone, perché c’è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile il tampone”, ha detto il presidente del Consiglio spiegando che si tratta di “sistemi per cercare di rallentare la diffusione del virus”.

“Va capito che nel periodo tra seconda e terza dose, quando la durata dei vaccini tende a scadere, occorre fare il tampone per contrastare la diffusione del virus”.