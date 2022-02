Covid. Mattarella firma l’ultimo decreto. Costa, possibile riapertura discoteche dopo l’11 febbraio

- Advertisement -

AgenPress – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

“Gradualmente si arriverà a togliere le mascherine, in un momento molto prossimo all’aperto, e poi anche al chiuso. Credo che con i dati positivi quelle all’aperto si dovrebbero togliere dall’11 febbraio, è un obiettivo che possiamo darci”, dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

- Advertisement -

“Se i dati saranno positivi in poche settimane si potranno riaprire anche le discoteche”. Anche entro il prossimo weekend? “Non mi sento di escludere che alla fine di questa proroga si possa dare in automatico una risposta anche alle discoteche”.

“L’obiettivo è quello di assolutamente non prorogare lo stato di emergenza il 31 marzo e per quel periodo tornare alla normalità”.

“Quando il Green pass sarà finito, significherà che l’emergenza Covid è veramente alle spalle. Credo che ora – ha sottolineato – l’obiettivo sia quello di creare le condizioni affinché il 31 marzo non venga rinnovato lo stato di emergenza e già questo sarebbe un segnale importante, che darebbe anche fiducia ai cittadini, perché sarebbe difficile da sostenere un’ulteriore situazione di questo genere. Inoltre, così come il governo ha scelto il criterio della gradualità per l’introduzione delle restrizioni, con la stessa gradualità attueremo il percorso inverso, allentando tutte le misure oggi in essere”.