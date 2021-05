Covid. Raggiunta quota di 500mila vaccinazioni al giorno. Speranza, lavoro di squadra

AgenPress – E’ stata raggiunta la quota di quasi 500 mila vaccinazioni in un giorno in Italia, obiettivo fissato dal commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo. Dai dati del sito ufficiale del governo, infatti, risulta che ieri sono state somministrate 497.993 dosi, dato che potrebbe essere aggiornato al rialzo nelle prossime ore.

“Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili”, scrive su Facebook il Ministro della Salute, Roberto Speranza.