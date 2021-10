Covid. Russia. 34.000 positivi nelle ultime 24 ore, 1.028 decessi

- Advertisement -

AgenPress – Il numero di casi di coronavirus in Russia è aumentato di 34.073 nell’ultimo giorno a 8.094.825 casi totali.

In termini relativi, l’incidenza di COVID-19 è aumentata dello 0,42% nell’ultimo giorno.

In particolare, nell’ultimo giorno, sono stati registrati circa 3.274 casi di COVID-19 a San Pietroburgo, 2.590 casi di infezione sono stati registrati nella regione di Mosca, 930 – nella regione di Samara, 728 – nella regione di Nizhny Novgorod, 698 – nella regione di Voronezh.

Il numero dei cosiddetti casi attivi, i pazienti che stanno attualmente ricevendo cure, è salito a 802.760, ha osservato il centro di crisi.

Mosca ha registrato 5.847 nuove infezioni confermate da COVID-19 nelle ultime 24 ore, rispetto alle 5.700 del giorno prima. Il numero totale di infezioni ha raggiunto 1.737.784 casi dall’inizio della pandemia, ha detto ai giornalisti mercoledì il centro di crisi anti-coronavirus.

L’aumento relativo dei nuovi contagi è al livello dello 0,34%.

Il numero di morti per COVID-19 a Mosca nelle ultime 24 ore è aumentato di 76 rispetto ai 73 del giorno prima. In tutto, secondo il centro di crisi, 30.381 pazienti (1,75% di tutti i contagiati) sono morti a causa dell’infezione.

Il numero di pazienti con coronavirus dimessi nelle ultime 24 ore a Mosca è aumentato di 4.157, raggiungendo 1.544.301 pazienti. Al momento, 163.102 pazienti sono ancora in cura nella capitale della Russia.

Il numero di morti per COVID-19 in Russia nelle ultime 24 ore è aumentato di 1.028 rispetto ai 1.015 del giorno prima. In tutto, 226.353 pazienti sono morti a causa dell’infezione. Si tratta di un nuovo record dall’inizio della pandemia.

Secondo il centro di crisi, la letalità provvisoria della malattia (quella definitiva potrà essere determinata solo dopo la fine dell’epidemia) è rimasta al livello del 2,8%.

Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 62 decessi a San Pietroburgo, 40 decessi – nella regione di Nizhny Novgorod, 39 decessi – nella regione di Krasnodar, 38 decessi – nella regione di Sverdlovsk e 37 decessi nel Bashkortostan.

In particolare, 3.083 guarigioni da coronavirus sono state confermate a San Pietroburgo nei giorni scorsi, 1.782 nella regione di Mosca, 814 in Crimea, 648 nella regione del Bashkortostan e 608 nella regione di Sakha.