AgenPress. In Russia, per contrastare l’aumento dei contagi Covid, il presidente Vladimir Putin ha comunicato che dal 30 ottobre al 7 novembre verranno dichiarati “giorni non lavorativi”, ma sarà mantenuta ugualmente la normale retribuzione.

La proposta era stata avanzata ieri dalla vice premier Tatiana Golikova, dopo il picco di contagi che ha causato in 24 ore la morte di 1.028 persone e oltre 34mila nuovi positivi.