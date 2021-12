Covid. Sileri, proroga stato di emergenza per poter contrastare la quarta ondata

- Advertisement -

AgenPress – “È una piccola proroga, ma necessaria anche se i nostri dati sono migliori di quelli degli altri Paesi europei, stiamo vedendo che purtroppo continuano a crescere”.

È quanto spiega in un’intervista al Corriere della Sera il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sulla proroga dello stato di emergenza per poter contrastare la quarta ondata di Coronavirus con azioni immediate, perché “sta incidendo sull’occupazione dei posti letto degli ospedali”.

“Lo stato di emergenza – prosegue il sottosegretario nella sua spiegazione – reca con sé i vantaggi di poter attivare azioni in forma immediata. Ha il cosiddetto potere di ordinanza”. E ciò che serve è “completare il ciclo vaccinale, partendo dalle prime dosi, ma anche accelerare sulla somministrazione delle terze dosi”. Un’operazione “fondamentale” per il sottosegretario, da attuare “con velocità”.

La quarta ondata non sta tanto risentendo dell’influsso di Omicron, spiega Sileri, ma “risente quasi interamente dell’influsso della variante Delta”.