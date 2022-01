Covid. Studi confermano diminuzione immunità dal vaccino Pfizer dopo due-quattro mesi

- Advertisement -

Gli studi, provenienti da Israele e dal Qatar e pubblicati sul New England Journal of Medicine, supportano le argomentazioni secondo cui anche le persone completamente vaccinate devono mantenere precauzioni contro l’infezione.

Uno studio israeliano ha riguardato 4.800 operatori sanitari e ha mostrato che i livelli di anticorpi diminuiscono rapidamente dopo due dosi di vaccino “soprattutto tra gli uomini, tra le persone di età pari o superiore a 65 anni e tra le persone con immunosoppressione”.

Lo studio ha anche indicato che l’immunità per le persone che vengono vaccinate dopo l’infezione naturale da Covid-19 dura più a lungo . È particolarmente forte per le persone che si sono riprese dall’infezione e poi sono state vaccinate.

“Il lavoro pubblicato su molti vaccini, come quelli contro il morbillo, la parotite e la rosolia, ha mostrato una piccola diminuzione ogni anno dal 5 al 10% dei livelli di anticorpi neutralizzanti”, hanno scritto. “Abbiamo scoperto che una diminuzione significativa e rapida della risposta umorale al vaccino BNT162b2 è stata osservata entro pochi mesi dalla vaccinazione”.

I ricercatori hanno notato che i livelli dei cosiddetti anticorpi neutralizzanti – la prima linea di difesa del sistema immunitario contro le infezioni – sono correlati alla protezione contro le infezioni, ma per questo studio hanno studiato solo i livelli di anticorpi.

“Abbiamo condotto questo studio che coinvolge gli operatori sanitari presso lo Sheba Medical Center, un grande centro medico terziario in Israele”, hanno scritto il dott. Gili Regev-Yochay di Sheba e colleghi.

Un secondo studio del Qatar ha esaminato le infezioni effettive tra la popolazione altamente vaccinata di quella piccola nazione del Golfo. La maggior parte delle persone ha ricevuto il vaccino Pfizer/BioNTech, noto anche come BNT162b2.

“La protezione contro l’infezione indotta da BNT162b2 si accumula rapidamente dopo la prima dose, raggiunge il picco nel primo mese dopo la seconda dose e poi diminuisce gradualmente nei mesi successivi”, hanno scritto Laith Abu-Raddad di Weill Cornell Medicine-Qatar e colleghi.

“Il calo sembra accelerare dopo il quarto mese, per raggiungere un livello basso di circa il 20% nei mesi successivi”, hanno aggiunto.

Tuttavia, hanno affermato, la protezione contro il ricovero e la morte è rimasta superiore al 90%.

La protezione calante può comportare il comportamento. . “Le persone vaccinate hanno presumibilmente un più alto tasso di contatti sociali rispetto alle persone non vaccinate e possono anche avere una minore aderenza alle misure di sicurezza”, hanno scritto. “Questo comportamento potrebbe ridurre l’efficacia del vaccino nel mondo reale rispetto alla sua efficacia biologica, forse spiegando il calo della protezione”.

Ma è un segnale che i paesi dovrebbero prepararsi a nuove ondate di Covid-19. “Questi risultati suggeriscono che una gran parte della popolazione vaccinata potrebbe perdere la sua protezione contro l’infezione nei prossimi mesi, forse aumentando il potenziale per nuove ondate epidemiche”.

Pfizer ha sostenuto che l’immunità dalle prime due dosi del suo vaccino inizia a svanire dopo pochi mesi. Il mese scorso, Pfizer ha ottenuto l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration statunitense per dosi di richiamo del suo vaccino per circa sei mesi dopo che le persone hanno terminato le prime due dosi.