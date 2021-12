Covid. Via libera a proroga Green pass a 12 mesi. Iss: Rt a 1,01 in lieve discesa

- Advertisement -

AgenPress – Il Comitato tecnico scientifico (Cts), riunitosi oggi, ha dato parere positivo alla proposta di prolungamento della scadenza del Green pass da 9 a 12 mesi. Sulla base dei dati di monitoraggio Iss, intanto, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che manda la Sicilia in zona gialla: “Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”. –

Nessuna Regione/PA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica . Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento al 5,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 423 (17/08/2021) a 504 (24/08/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 7,1%.

Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 3.472 (17/08/2021) a 4036 (24/08/2021). Sale a 77 casi ogni 100mila abitanti l’incidenza del covid in Italia. Il dato fa riferimento al periodo 20-26 agosto. Nella settimana precedente l’incidenza era a 74. È quanto si legge sempre nel monitoraggio settimanale dell’Iss. La quota individuata come soglia da non superare per riuscire a mantenere il tracciamento dei casi è di 50 ogni 100mila abitanti.

Nel periodo 5-17 agosto 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,01 (range 0,93- 1,12), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, coincidente con la soglia epidemica. Si osserva una lieve diminuzione anche dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero che tuttavia non scende al di sotto della soglia epidemica.