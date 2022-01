Covid. Via libera del Senato ai fondi per risarcimenti danni permanenti da vaccinazione obbligatoria

- Advertisement -

AgenPress – L’aula del Senato ha approvato con 172 sì, 2 no e 15 astenuti l’ordine del giorno, proposto dalla Lega, che impegna il governo a garantire più fondi per poter indennizzare anche chi ha riportato danni irreversibili dai vaccini anti Covid.

Proposto inizialmente come emendamento e trasformato in ordine del giorno, era stato approvato dalla commissione Affari costituzionali durante l’esame del decreto sul green pass rafforzato. La proposta, del senatore leghista Luigi Augussori, è stata sottoscritta da Pd, LeU, M5s, FI. L’obiettivo è aumentare i fondi previsti per chi riporta lesioni permanenti a causa delle vaccinazioni obbligatorie.