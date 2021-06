Cremlino. Incontro Putin-Biden “alquanto positivo”. Non ne è previsto un altro

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – L’incontro di ieri tra Vladimir Putin e Joe Biden è stato “alquanto positivo”. Lo fa sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax.

“Abbiamo avvertito fin dall’inizio di non avere aspettative eccessive per questo vertice. Ma ora possiamo dire, sulla base dell’opinione del presidente stesso, che si può definire alquanto positivo”, ha detto Peskov alla radio Ekho Moskvy. “È stato produttivo poiché i due leader hanno avuto la possibilità di presentare direttamente le loro posizioni e di capire più o meno chiaramente dove l’interazione è possibile e dove non può esserci per ora a causa di disaccordi categorici”.

La possibilità di un altro incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden non è stata affrontata al summit di ieri a Ginevra. “Non ci sono piani al momento”, ha concluso Peskov.