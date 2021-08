Da Re (Lega), disabilità e occupazione? Sostegno Ue non pervenuto

- Advertisement -

AgenPress. “Servono strumenti finanziari adeguati e misure specifiche per incentivare l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro. Quanto fatto finora dall’Unione Europea è insufficiente e il problema si è accentuato con la pandemia.

Il mancato sostegno da parte dell’Europa non è più ammissibile, per cui mi sono rivolto alla Commissione per sollecitarla sia nell’erogazione di risorse economiche per agevolare l’occupazione dei disabili, sia per incentivare le competenze delle persone con disabilità e per potenziare l’istruzione formale e la formazione professionale.

Secondo uno studio dall’agenzia europea Eurofund i principali ostacoli all’occupazione di queste persone includono stereotipi legati alla disabilità, difficoltà burocratiche nell’accesso ai servizi disponibili e una mancanza di visione strategica nella governance. La partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro non deve trovare più simili ostacoli”.

Lo scrive in una nota l’eurodeputato della Lega Gianantonio Da Re, firmatario dell’interrogazione.