Donald Trump invoca i diritti del 5° emendamento e rifiuta di rispondere al procuratore generale di New York

Trump è stato visto lasciare la Trump Tower a New York City mercoledì mattina e il suo corteo è arrivato all’ufficio del procuratore generale di New York poco dopo.

La deposizione programmata giunge durante una settimana legale straordinaria per l’ex presidente.

Lunedì, l’FBI ha eseguito un mandato di perquisizione a Mar-a-Lago , la sua residenza principale in Florida, in relazione a un’indagine sul trattamento di documenti riservati. Martedì, una corte d’appello federale ha negato il suo sforzo di lunga data per impedire a una commissione della Camera di ottenere le sue dichiarazioni dei redditi.

Alcuni consiglieri di Trump avevano sostenuto che l’ex presidente rispondesse alle domande poiché in precedenza aveva testimoniato sui suoi rendiconti finanziari sotto giuramento, mentre altri lo avevano messo in guardia dal fornire risposte a causa del potenziale pericolo legale che potrebbe dover affrontare, hanno detto alla CNN persone che hanno familiarità con la questione. Il procuratore distrettuale di Manhattan ha un’indagine penale separata in corso sull’Organizzazione Trump.

Un’altra considerazione che è stata discussa, dicono le persone familiari, sono le implicazioni politiche del non rispondere alle domande poiché è ampiamente previsto che Trump annunci che si candiderà alla presidenza nel 2024. Durante la campagna elettorale nel 2016, Trump ha suggerito che non rispondere alle domande era un segno di colpevolezza. A una tappa della campagna in Iowa nel 2016, Trump ha detto: “Se sei innocente, perché stai accettando il Quinto Emendamento?”