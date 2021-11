Dormire con noi fa bene al nostro amico a 4 zampe? Aumenta il livello di fiducia e il legame si fa più stretto

- Advertisement -

AgenPress – Nella ricerca di un sonno migliore, le persone spesso chiedono se dovrebbero condividere il letto con un animale domestico. Prima di arrivare a questo, prendiamoci un momento per riflettere sul rovescio della medaglia:

“Ho un proprietario che ha un maiale panciuto meticolosamente curato che dorme ai piedi del loro letto”, ha detto. “È un maiale al coperto di nome Norbert: i maiali panciuti sono quasi come i cani perché sono molto socievoli”.

“Cani e gatti che sono più strettamente legati ai loro umani ottengono ulteriori benefici per la salute, inclusi aumenti di neurotrasmettitori benefici come l’ossitocina e la dopamina, gli ormoni del benessere”.

“Gli animali possono muoversi, abbaiare e disturbare il sonno. Il sonno nei cani (e nei gatti) non è continuo e inevitabilmente si alzeranno e cammineranno sul letto, calpestando le persone. Tutta questa attività porterà alla frammentazione del sonno”, ha affermato il dott. Vsevolod Polotsky, direttore della ricerca sul sonno e professore nel dipartimento di medicina della Johns Hopkins University School of Medicine.

Questi “microrisvegli”, che possono accadere senza che tu ne sia consapevole, “sono dirompenti perché ti tirano fuori dal sonno profondo”, ha detto Kristen Knutson, professoressa associata di neurologia e medicina preventiva presso la Feinberg School of Medicine della Northwestern University.

“Sono stati associati al rilascio dell’ormone dello stress, il cortisolo, che può peggiorare ulteriormente il sonno”.

Questo può essere vero per molti di noi, ma studi recenti hanno dimostrato che gli animali domestici in camera da letto potrebbero essere utili per alcuni di noi.