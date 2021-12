Egitto. Diritti umani non rispettati. Joe Biden riduce la somma destinata ad aiuti militari

“La legge è la legge. La legge dice che non puoi fornire questi 300 milioni di dollari a meno che tu non possa certificare che ci sono stati progressi dimostrabili sui diritti umani. Questi progressi non sono stati fatti”, ha detto Murphy. “Ho anche paura che una mezza misura non renda felice nessuno. Gli egiziani si sentiranno ancora come se fossero stati schiaffeggiati in faccia, ma il mondo non sentirà il pieno impatto morale”.