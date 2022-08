- Advertisement -

AgenPress – E’ stato definito l’accordo elettorale tra il leader di Iv, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda. A breve, secondo quanto si apprende, sarà dato l’annuncio ufficiale.

Nei minuti in cui ha cominciato a circolare la notizia sull’accordo fra Calenda e Iv, Matteo Renzi ha pubblicato su instagram un breve video: lui che, durante una partita di calcio, passa la palla a un compagno mandandolo in gol. “Anche in politica servono gli assist”, è il testo che accompagna il post.

- Advertisement -