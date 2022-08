Elezioni: appello delle Associazioni ai partiti: la tutela dei consumatori sia una priorità

- Advertisement -

AgenPress. Le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Ctcu, Federconsumatori, Lega Consumatori, Mdc, Movimento Consumatori, Utenti TV rivolgono un appello ai leader e ai gruppi dirigenti dei partiti politici affinché il tema della tutela dei consumatori sia una priorità nei loro programmi e nella campagna elettorale già, di fatto, in corso.

È importante che le diverse forze politiche si confrontino su quanto già realizzato e su quel che intendono fare in futuro su questi diritti fondamentali dei cittadini.

Il prossimo Governo avrà davanti a sé emergenze legate ai consumi: bollette, carburanti, prezzi, pratiche commerciali scorrette e illecite, truffe continueranno a dettare buona parte dell’agenda politica.

I cittadini interpellati dai vari istituti di ricerca risultano preoccupati prevalentemente dai temi relativi al consumo oltre che al lavoro e alle tasse.

Pandemia, crisi economica e sociale, crisi climatica, insieme alle attuali difficilissime relazioni politiche internazionali, hanno portato i prezzi di beni e servizi a livelli insostenibili, ampliando enormemente il numero di cittadini in stato di grave disagio economico e in povertà assoluta.

Perciò è fondamentale che sin d’ora i partiti si confrontino e che dedichino spazio in campagna elettorale a quel che è stato fatto in questi anni e a che cosa intendano fare per la miglior tutela dei consumatori e degli utenti.

Le associazioni chiedono a tutti i leader politici e ai candidati dei partiti e delle coalizioni che la tutela dei consumatori sia una vera priorità nei programmi di governo.

Le associazioni, per parte loro, terranno sotto attenta osservazione i programmi e le attività elettorali di partiti e candidati rivolte ai cittadini, consumatori e utenti.

Il Codacons inoltre, in un periodo storico – tra crisi economica per le famiglie in particolare, inflazione senza controllo e guerra alle porte – in cui i consumatori si sentono smarriti, e guardano al futuro con estrema preoccupazione, ha scelto di avviare una seconda azione concreta per rafforzare la consapevolezza dei cittadini. In questo senso, ha deciso di realizzare una pagina web, che verrà promossa sui media, per illustrare il programma dei vari partiti politici in relazione in particolare ai consumatori. Un’iniziativa che ha uno scopo esclusivamente informativo per i consumatori italiani, e non comporta nessun tipo di propaganda o di schieramento politico da parte del Codacons a favore di singoli partiti politici.

A tal fine, l’Associazione ha chiesto ai vari candidati alle elezioni politiche di poter ricevere un estratto dei vari programmi politici, in particolare mirato sulle politiche economiche, sociali e finanziarie per i consumatori italiani in caso di vittoria alle prossime elezioni politiche.