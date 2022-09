Elezioni. Calenda: “Non possiamo pensare di continuare a nazionalizzare qualsiasi cosa”

- Advertisement -

Non possiamo pensare di tenerci Alitalia pubblica, che è costata 11 miliardi di euro, non possiamo cacciare il più grande produttore di acciaio da Taranto perdendo 4,2 miliardi investiti in Francia, non possiamo nazionalizzare Tim.

Sapete che fine ha fatto l’acqua pubblica? Abbiamo 2.500 società, l’83% sono pubbliche, sono poltronifici per politici non eletti, e con la peggiore rete idrica d’Europa.