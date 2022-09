Elezioni. Conte: Meloni inizia ad avere paura di governare. E a Letta dice: nessun allarme democratico

- Advertisement -

AgenPress – “La foto con Speranza e Zingaretti è una foto del passato, così hanno deciso loro per seguire l’agenda Draghi. Attenti, però, perché Meloni inizia ad avere paura di governare. Si prefigura così un’accozzaglia dove tutti possono avere una poltrona”. Così Giuseppe Conte, leader del M5s, a RaiNews24.

Sul posizionamento a sinistra del M5s replica di preferire “dire che abbiamo un’agenda con una connotazione progressista. Parlo a un popolo ampio di elettori democratici”. Invitato a rispondere sul supporto di Trump in campagna elettorale, l’ex premier ha dichiarato di voler querelare per la prima volta Repubblica in seguito a un articolo scritto da un giornalista che “si è spinto troppo avanti con ipotesi sul caso Barr”.

- Advertisement -

“Sul presidenzialismo non hanno proprio le idee chiare. Ci sono tanti modelli il modello francese della quinta repubblica e quello presidenzialista americano. Sono prospettive completamente diverse, mi sembra che parlino suggestivamente di trapiantare un modello nella nostra tradizione parlamentare completamente diversa, quindi attenzione a ragionare con tanta facilità, qualsiasi sistema richiede pesi e contrappesi”.

Giuseppe Conte ha commentato le parole di Enrico Letta su un “allarme democratico” in caso di vittoria del centrodestra. “Non userei questi toni. Siamo in una democrazia avanzata solida, quindi non parlerei assolutamente di questi rischi e non darei ai cittadini questa prospettiva”.