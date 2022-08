Elezioni, Dreosto (Lega), da Pd troppe ambiguità. Con Lega rafforzamento legami con Israele

- Advertisement -

AgenPress. “Nel Pd e nella sinistra italiana sta vincendo una linea estremista che mette in dubbio il diritto di esistere di Israele. Il caso La Regina è solo una punta dell’ iceberg.

Noi della Lega invece puntiamo a consolidare le ottime relazioni tra Italia e lo Stato israeliano, rafforzando in particolare la cooperazione in tema di sicurezza cibernetica, di lotta alle interferenze estere e lotta all’estremismo islamico, tutte aree dove Tel Aviv eccelle inequivocabilmente. Israele è un Paese amico dell’Italia e non ci devono essere ambiguità nella politica italiana sul suo diritto ad esistere.”

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare e componente titolare della Commissione sulle ingerenze straniere in Ue, Marco Dreosto.