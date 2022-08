- Advertisement -

AgenPress. Elezioni –Emma Bonino (+Europa) a Radio 24: “Polemiche su liste Pd? Sempre state per tutti, problema è anche taglio parlamentari’

“Avendo un po’ di memoria ricordo che fare le liste è stato sempre molto difficile in qualsiasi partito e normalmente si chiudevano all’ultimo minuto utile”. Così la senatrice Emma Bonino, leader di +Europa, interpellata sulle polemiche interne al Pd dopo la scelta dei candidati. “Noi abbiamo non solo il Rosatellum, difficilmente decifrabile, aggravato dal taglio dei parlamentari, un’incredibile decisione presa anche dal Pd. Nel collegio Roma 3 ci sono 800mila persone: in una campagna elettorale di tre settimane immaginiamo che cosa succede. Poi non ci si lamenti che non siamo vicini al territorio”. Quanto a dove si candiderà lei, “non ho idea, nell’alleanza io andrò dove è meglio per i cittadini e per +Europa e dove troveremo un accordo con il Pd”.

- Advertisement -

+Europa Emma Bonino: “Ce la metteremo tutta per arrivare al 3%

“L’ultimo sondaggio ci dà al 3%, nell’alleanza precedente partivamo da un 5%: sarà difficile fare il 3% ma ce la metteremo tutta”. Così la senatrice Emma Bonino, leader di +Europa.

Centrosinistra – Emma Bonino (+Europa): “Abbiamo molti temi comuni, altri no ma il centrodestra non è più coeso”

- Advertisement -

“Nel centrosinistra c’è un’alleanza politica con un documento preciso, molti temi sono comuni, altri no. Dall’altra parte il centrodestra non è che sia più coeso: è più bravo a nascondere le divisioni”. Così la senatrice Emma Bonino, leader di +Europa a proposito della mancanza di un programma comune del centrosinistra. “Come diceva Obama – sottolinea Bonino – le elezioni sono soprattutto emozione: statistiche e programmi usatele per i convegni, non per le campagne elettorali”

Fratelli d’Italia – Emma Bonino (+Europa): “Non mi spaventa il fascismo d’antan, mi basta la destra di oggi”

“Capisco il problema della fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia ma non mi spaventa il fascismo d’antan, mi basta la destra di oggi. L’intervento di Giorgia Meloni in Spagna, a parte i toni, ci ha fatto ben capire che quella alleanza ricalca Dio, Patria e famiglia, e quindi torniamo indietro sulle scelte delle libertà individuali”.