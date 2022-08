Elezioni. Europa Verde e Sinistra Italiana candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro

- Advertisement -

AgenPress – L’attivista sindacale ‘degli ultimi’ Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano che ha condotto la battaglia per la verità sulla sua morte, saranno candidati con Verdi-SI. Lo hanno annunciato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni e il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

“Hanno detto che io e Bonelli avevamo trattato per seggi sicuri per noi. Oggi vi vogliamo dire per chi abbiamo trattato questi seggi sicuri: persone capaci di rappresentare l’idea di un paese. Oggi siamo molto fieri di annunciare le candidature” di Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, ha detto Fratoianni, rispondendo in conferenza stampa ad alcune critiche mosse sull’accordo con il Pd. A margine dell’appuntamento con la stampa, a chi gli ha chiesto se lui si candiderà risponde: “Certamente nel proporzionale, poi si valuteranno altre ipotesi. Ma i seggi sicuri sono quelli”.

“La decisione di Aboubakar Soumahoro di accettare la proposta di candidarsi nella lista Alleanza Verdi e Sinistra, proposta fatta dalla famiglia dei Verdi Europei e dai Verdi italiani, è una notizia bellissima per l’Italia e per tutti coloro che ritengono che la giustizia ambientale e la giustizia sociale siano elementi imprescindibili. La storia di Soumahoro è la storia di un uomo che ha dedicato alla difesa dei più deboli, di quelli che lui chiama giustamente ‘gli invisibili’, tutta la sua vita. Per questo motivo, vogliamo che Aboubakar Soumahoro sia il nostro Premier, proprio nel momento in cui tanti leader politici antepongono egoisticamente se stessi agli interessi del Paese. Cogliamo, dunque, l’occasione per ringraziare la Segretaria Generale dei Verdi europei, Vula Tsetsi, per l’importante lavoro di coordinamento svolto”. Così, in una nota, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, co-portavoce nazionali di Europa Verde.