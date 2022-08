Elezioni, europarlamentari Lega: da Bonaccini fake news su Pnrr

- Advertisement -

AgenPress. “Da Stefano Bonaccini clamorose fake news in prima serata. Il presidente dell’Emilia Romagna, ospite ieri sera di ‘La corsa al voto’ su La7, ha affermato senza alcun contraddittorio che la Lega al Parlamento Europeo avrebbe votato contro il Pnrr, ovvero il Recovery Fund.

È completamente falso: all’eurocamera la nostra delegazione ha votato a favore del provvedimento. Bonaccini è disinformato o in malafede: in entrambi i casi, inaccettabile mistificare in questo modo la realtà solo per fini elettorali. Il dibattito dovrebbe essere su temi e proposte, con le fake news non si rende un buon servizio ai cittadini”.

- Advertisement -

Così in una nota gli europarlamentari Lega Marco Zanni (presidente gruppo Id), Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, componenti della commissione Econ.