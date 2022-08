Elezioni. Letta: “Anticipo 8 punti che vogliamo attuare in 5 anni”

- Advertisement -

AgenPress. Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostro programma per le elezioni del 25 settembre. Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la scuola, con il piano “Conoscere è potere”, con cui vogliamo investire 10 miliardi di euro in 5 anni. Quando si parla di “democrazia a rischio” ci si concentra solo sulle riforme istituzionali o sui regolamenti parlamentari. Sono interventi utili e necessari, ci mancherebbe. Ma la riforma prioritaria, una cura per l’Italia, oggi è la scuola.

𝟭. 𝗔𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗻𝘁𝗶. Dobbiamo restituirgli la dignità e il ruolo che meritano, non dimentichiamo di come hanno affrontato la DAD senza strumenti adeguati per via del divario digitale. Garantiremo la formazione continua e riporteremo, in cinque anni, gli stipendi in linea con la media europea. Costerà tra i 6 e gli 8 miliardi, da finanziare a partire dai 75 miliardi della programmazione europea 2021-2027, da considerare al netto dei fondi già previsti nel Pnrr.

𝟮. 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮. Oggi in Italia 1 bambino su 10 non frequenta la scuola dell’infanzia, iniziamo a lasciarli indietro prima ancora di insegnargli a leggere e scrivere, creando le prime odiose diseguaglianze nell’accesso a un sistema educativo idoneo e ad un’alimentazione sana. La scuola, invece, deve accompagnare tutti i genitori, le bambine e i bambini, dai primissimi anni di vita.

𝟯. 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗲 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲. A partire dai fondi PNRR già previsti serve un piano per l’edilizia scolastica che tenga insieme sostenibilità e sicurezza – anche sotto il profilo sanitario, con l’installazione di nuovi sistemi di aerazione – e innovazione tecnologica.

𝟰. 𝗧𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗶. Gli spostamenti casa-scuola possono diventare un costo considerevole per le famiglie, specie con l’inflazione che erode tanti risparmi. Vogliamo garantire la piena gratuità del trasporto pubblico locale e dei libri scolastici per le famiglie a reddito medio e basso (in base all’Isee).

𝟱. 𝗩𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮, 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶. Ragazze e ragazzi devono vivere la scuola, non limitarsi a lezioni e compiti a casa, indipendentemente dalla famiglia in cui nascono. Per questo abbiamo pensato a un Fondo nazionale per integrare il finanziamento regionale per i viaggi-studio, le gite scolastiche, il tempo libero e l’acquisto di attrezzature sportive e strumenti musicali. Attività che stimolano pensiero critico e curiosità intellettuale.

𝟲. 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶, 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲. Oggi gli studi in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica sono appannaggio quasi esclusivamente maschile. Vogliamo modificare il processo di orientamento nelle materie STEM così da incoraggiare anche le ragazze a scegliere questi indirizzi che sono molto richiesti sul mercato del lavoro.

𝟳. 𝗠𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲. Garantiremo l’accesso universale e gratuito di bambine e bambini alle mense scolastiche.

𝟴. 𝗣𝘂𝗻𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼. Garantiremo l’aumento dei docenti di ruolo di sostegno per affiancare nel percorso scolastico tutte le persone con disabilità.

E’ quanto dichiara il leader del Partito Democratico Enrico Letta.