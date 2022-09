Elezioni. Letta chiede a Giorgia Meloni di togliere la fiamma tricolore dal simbolo di Fratelli d’Italia

- Advertisement -

AgenPress – “Non solo è una cosa inspiegabile, ma lo è anche il motivo per cui quel simbolo non l’abbiano mai cambiato. Un problema oggettivo. La Marcia su Roma fu possibile perché qualcuno non fece fino in fondo il proprio dovere”.

Così il segretario del Pd Enrico Letta chiedendo a Giorgia Meloni di togliere la fiamma tricolore dal simbolo di Fratelli d’Italia. Lo fa al Festival della Tv di Dogliani rispondendo al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, in un’intervista riportata dal quotidiano. Chiamato poi a rispondere al leader di Azione Carlo Calenda che definisce il Pd incoerente per essersi alleato con Sinistra italiana, il segretario dem spiega che “con il nostro sistema elettorale le alleanze sono fondamentali anche per evitare che una vittoria con i due terzi del totale permetta di cambiare la Costituzione, che noi difenderemo sempre anche dal presidenzialismo”.

Secondo Letta il presidenzialismo in Italia “è una scorciatoia per dare tutto in mano a uno solo”. “Li bloccheremo”. Ora la priorità sono i costi dell’energia, “che rischiano di non far riaprire molte aziende e di mettere in ginocchio le famiglie”. Quanto ai giovani, è fondamentale “dimostrare ai ragazzi che possono lavorare anche senza andare all’estero, è questa la vera questione migratoria italiana”. E “basta con i finti stage e con gli impieghi non pagati”.