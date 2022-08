Elezioni. Meloni, sondaggi ci danno primo partito della coalizione centrodestra. Sarebbe un onore guidare l’Italia

- Advertisement -

AgenPress – “I sondaggi dicono che nelle prossime elezioni Fdi, che è in testa, potrebbe vincere con la coalizione di centrodestra. In base alle regole che ci siamo dati, il primo partito può esprimere il premier. Io sono il leader di quel partito. Poi vediamo. Potrei essere la prima donna a guidare il governo nella storia d’Italia. Sarebbe per me un grande onore come lo è stato essere la prima donna a guidare un partito europeo, l’ECR”. Lo dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni in una intervista a Fox News.

“Le elezioni – prosegue nell’intervista parlando in inglese – non sono un concorso di bellezza. Per guidare una grande Nazione come è l’Italia in un momento difficilissimo come questo è un grande onore ma è anche un grande peso. La situazione in cui l’Italia versa non è delle più facili e lo sappiamo tutti. Abbiamo una guerra in Europa, l’inflazione che sale, problemi con le forniture di gas e di elettricità e quindi sarà una stagione difficile. Per questo nella campagna elettorale stiamo dicendo agli italiani la verità su quello che possiamo fare. Non promettiamo nulla che noi non possiamo fare”.

