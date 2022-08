Elezioni: Scilipoti: “Rischio e mi candido con ‘Noi Moderati’ nel listino proporzionale per la Camera”

- Advertisement -

AgenPress. “Potrei essere eletto o no ma non è importante, so fare squadra, stare in campo anche come riserva. Voglio portare avanti le mie battaglie e i valori di Unione Cristiana”.

Domenico Scilipoti e’ candidato con ‘Noi Moderati’ nel listino proporzionale per la Camera nel collegio siciliano che comprende Trapani, Agrigento e Caltanissetta.



E’ secondo, in una posizione che rende difficile il ritorno in Transatlantico. Nell’ultima legislatura è’ rimasto fuori per un pelo, adesso ci riprova.

Faccio battaglie e costruisco progetti anche quando il risultato non è sicuro”, ripete Scilipoti che pronostica, forse anche per scaramanzia: “Direi che all’80 per cento non ce la farò ma vado avanti”.