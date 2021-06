Emirati Arabi. Dai rifiuti la prima centrale che produce idrogeno verde

AgenPress – Negli Emirati Arabi Uniti Arabia Saudita sorgerà la prima centrale che produce idrogeno dai rifiuti, in particolare dalla biomassa di scarto. Sarà costruita, informa il quotidiano emiratino The National, dalla Bee’ah compagnia di Sharjah, insieme alla compagnia inglese Chinook Sciences. Il progetto fa parte di un progetto da 180 milioni di dollari per produrre energia dai rifiuti da parte delle due compagnie che risponderanno alla crescente richiesta di idrogeno nella regione.

“L’idrogeno verde – spiega il presidente della Bee’ah, Salim Bin Mohammed Al Owais – sarà un pilastro vitale nel panorama energetico futuro e noi stiamo guardando a questo mercato da un po’ con la Chinook, in linea con la nostra strategia di sviluppo a lungo termine”.

Il piano include un impianto di generazione di idrogeno verde, ma anche una stazione di servizio per il rifornimento con l’idrogeno, un carburante su cui i Paesi produttori di petrolio stanno puntando per rimanere leader nel settore nel futuro. In tutto il mondo il mercato dell’idrogeno è previsto al raggiungimento di 183 miliardi di dollari per il 2023 dai 129 del 2017.