Esplosione autobomba a Donetsk. Per Ucraina ed Usa è stato attacco organizzato per alimentare tensioni

AgenPress – Funzionari ucraini e statunitensi hanno affermato che l’esplosione di un veicolo in una roccaforte separatista sostenuta dalla Russia è stato un attacco organizzato progettato per alimentare le tensioni nell’Ucraina orientale.

Il video della città di Donetsk, nell’Ucraina orientale, mostra un incendio in un parcheggio e un veicolo militare gravemente danneggiato, vicino al quartier generale dell’autodichiarata Repubblica popolare di Donetsk (DPR), una delle aree del paese controllate dalla Russia separatisti.

Un canale ufficiale del DPR ha detto che “Intorno alle 19:00 un’auto è esplosa nel parcheggio vicino al palazzo del Governo. L’onda d’urto è stata sentita da tutta la città. Il Ministero per le situazioni di emergenza si è recato sul luogo dell’incidente esplosione.”

Immagini e video hanno mostrato i servizi di emergenza sul posto e un veicolo gravemente danneggiato identificato dalla CNN come una jeep di fabbricazione russa. Non c’è modo di verificare cosa abbia causato il danno al veicolo o l’incendio.

“Pensiamo che questa sia una messa in scena e una provocazione”, ha detto alla Galileus Web su WhatsApp Anton Gerashchenko, consigliere del ministro dell’Interno ucraino. Un portavoce del Dipartimento di Stato americano l’ha descritta come una “operazione sotto falsa bandiera” e ha affermato che incidenti come l’esplosione del veicolo e le richieste dei leader separatisti di evacuare a causa della presunta aggressione ucraina hanno rappresentato “ulteriori tentativi di oscurare, attraverso bugie e disinformazione, che la Russia è l’aggressore in questo conflitto.”

I funzionari statunitensi e altri leader occidentali hanno ripetutamente avvertito che la Russia potrebbe alimentare la violenza nell’Ucraina orientale per creare un pretesto per un’invasione a tutti gli effetti.

Ciò avviene dopo che gli osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno segnalato una forte escalation delle violazioni del cessate il fuoco lungo la linea del fronte che divide le forze ucraine e separatiste nell’Ucraina orientale da giovedì.

L’OSCE ha affermato che a seguito di “accuse di vittime civili e danni a proprietà civili e siti infrastrutturali nelle ultime 24 ore, la Missione ha dirottato un certo numero di pattuglie nelle regioni di Donetsk e Luhansk, tra cui un asilo nido e una stazione ferroviaria a Stanitsya Luhanska (controllata dal governo, 16 km a nord-est di Luhansk).”

Entrambe le parti in conflitto hanno accusato l’altra di violazioni del cessate il fuoco giovedì.

La guerra nell’Ucraina orientale è iniziata nel 2014 e ha causato la morte di oltre 14.000 persone. Gli intensi combattimenti nel 2014 e nel 2015 hanno lasciato parti delle oblast di Luhansk e Donetsk orientali nelle mani di separatisti sostenuti dalla Russia. Il DPR non è riconosciuto da nessun governo, compresa la Russia.