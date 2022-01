Ex pilota Melandri: “Per me il Green pass era e rimane un ricatto. Mi sono contagiato volontariamente”

- Advertisement -

AgenPress. Marco Melandri, ex pilota da tempo molto critico sulla gestione della pandemia, rivela a di essersi fatto “positivizzare” di proposito.

“Ho dovuto prendere il virus per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida. Comunque per me il green pass era e rimane un ricatto. Sono disposto a utilizzarlo solo per lo stretto necessario”.

“Io non ho niente contro i vaccinati, come chiaramente non ho nulla contro i non vaccinati. Io sono contro le violazioni della libertà. La Costituzione ci dice che siamo liberi di scegliere e di sceglierci con cosa curarci, mentre questo Governo ci ha definitivamente cagato sopra. E sono molto preoccupato per il proseguo. Sfruttano questa cosa dei vaccini per metterci uno contro l’altro”.