Festa delle donne: ad Assago, domenica 6 marzo, lo spettacolo teatrale “Frida – Il pennello del dolore”

AgenPress. Ad Assago, il giorno 6 marzo 2022, alle ore 16.00, nella Sala Castello del Centro Civico, in preparazione della ricorrenza della Festa delle donne, si terrà lo spettacolo teatrale e musicale “Frida – Il pennello del dolore”.

Lo spettacolo, Patrocinato dal Comune di Assago, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica di Assago e con l’Associazione culturale il Prato di Assio, è curato dalle Associazioni “Accademia dei Poeti Erranti”, “Scuola Civica di Musica Alda Merini” e “Artènergia”.

La regia è affidata ad Antonio Margiotta e ad Emy Losito. Lo staff comprende l’attrice Barbara Massa, la voce di Julia Lenti, Paco Martucci alla chitarra e Riccardo Tosi alle percussioni.

La scenografia è realizzata dall’Associazione Artemisia.

“Frida – Il pennello del dolore” è un monologo nel quale parole e musica costruiscono il pentagramma in cui è scritta la trama dell’ ardente vita di una delle più straordinarie artiste del Novecento, nonché la sua arte, la sua vita sentimentale , la sua fede in una rivoluzione, che è stata esattamente come i suoi figli “abortita ancor prima di nascere”.

Lo spettacolo è finalizzato a rendere omaggio ad una grande artista e ad una donna, che non è stata solo una delle più grandi pittrici del Novecento, ma che, grazie alla sua determinazione e al suo coraggio, è anche divenuta simbolo di forza ed emancipazione per tutte le donne.

Lara Carano, Sindaco di Assago, ha affermato in merito: “La festa delle donne, quest’anno, omaggia un’artista la quale è viva testimonianza del coraggio e della determinazione delle donne nell’affrontare le sfide della vita, la quale, pertanto, diventa sprone per noi donne a porre sempre al centro della nostra esistenza il valore profondo del rispetto della nostra irrinunciabile dignità umana”.