Fiammetta Modena(FI), Giustizia: “Fare luce sugli scandali magistratura”

AgenPress. “Fatico a capire cosa stia succedendo con questo nuovo scandalo all’interno della magistratura. La questione sostanziale è che noi ancora oggi non sappiamo se dei verbali che dovevano essere ipoteticamente

coperti dal segreto istruttorio siano stati dati come veline ai giornali e siano veri, problema non da poco; in secondo luogo non abbiamo neanche l’idea dei motivi per cui questi verbali siano stati fatti uscire e perché

siano stati fatti uscire su determinate relazioni e non su altre”. A parlare è la senatrice di Forza Italia Fiammetta MODENA, in merito all’inchiesta della Procura di Perugia sulla loggia ‘Ungheria”. “È una questione incredibile, legata alla presenza di un ‘corvo’ all’interno del massimo organo di autogoverno della magistratura – aggiunge MODENA, componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama – Noi mettiamo in evidenza – prendendo con le ‘pinze’ e con le ‘molle’ queste notizie tutte da verificare – che quando Forza Italia chiede una Commissione di inchiesta sulle questioni della magistratura non lo fa con animo vendicativo né tantomeno lo fa in modo chiuso rispetto a qualsiasi proposta possa venire da altre forze politiche, ma lo fa perché è tempo – con calma e con lucidità – di capire che cosa sia successo all’interno anche del sistema giudiziario. Serve un’indagine su tutto questo”.