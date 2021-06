Firenze. Cavallo si infuria, la “botticella” urta l’auto del ministro Lamorgese

AgenPress – Il cavallo che trainava una carrozza da ‘fiaccheraio’, di quelle che portano in giro i turisti, si è imbizzarrito e è partito infilandosi tra due auto, quella del ministro e l’altra della scorta, ferme sotto la Loggia dei Lanzi. Per l’animale nessun danno, per i veicoli sì. Nessuna persona è rimasta coinvolta: il ministro al momento dell’incidente era all’interno di Palazzo Vecchio dove ha aperto i lavori del consiglio comunale. L’animale, a quel punto ‘libero’ dalla carrozza incastratasi tra le due auto, è poi entrato anche dentro la Loggia dei Lanzi dove è stato bloccato: non ha causato danni alle statue, come specificato dagli Uffizi. Il ministro Lamorgese è comunque poi ripartita da Firenze.

“È ora di abolire le carrozzelle, introducendo il divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale sul territorio nazionale. È una tradizione obsoleta e pericolosa”, il commento del presidente dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), Massimo Comparotto.

Sonny Richihci, presidente di Ihp, associazione a tutela del cavallo, ha dfinito le carrozze “una forma di sfruttamento ormai inaccettabile nel 2021. Serve preoccuparsi della salute anche degli animali. Perché i cavalli non si imbizzarriscono, ma reagiscono a stimoli negativi o alla paura, reagendo nel modo per loro più naturale: la fuga”.