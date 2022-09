Forum Ambrosetti. Zelensky: “Grazie per aver sostenuto la mia nazione. Gloria all’Italia “

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenuto in videoconferenza al Forum Ambrosetti ha ringraziato l’Italia per per aver sostenuto l’Ucraina in merito all’accoglienza dei rifugiati e degli sfollati. “Non lo dimenticheremo mai. Gloria all’Italia“.

“Il nostro export di energia potrebbe ridurre la pressione di Mosca sull’Europa – ha affermato – e nonostante tutte le difficoltà, possiamo contribuire a soddisfare almeno l’8% dei consumi di elettricità dell’Italia“.

L’impianto nucleare di Zaporizhzhia deve rimanere connesso alla rete ucraina. La presenza russa nell’impianto ci impedisce di contribuire alla situazione dell’energia in Europa”, ha aggiunto Zelensky -.

Spero di incontrare in Italia il premier Mario Draghi. Draghi ha dato molto sostegno al mio Paese, il suo impegno personale è stato molto apprezzato – ha concluso Zelensky – “.