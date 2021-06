Forza Italia. Tajani, Berlusconi unico garante del partito, che cresce, è unito e radicato

AgenPress – “Oggi più che mai siamo orgogliosi del ruolo di FI, l’unica grande forza politica liberale, cristiana, europeista, garantista, che è radicata nel Paese e che gode di autentico consenso fra gli italiani”. Così Antonio Tajani, coordinatore FI. “Tutto questo ha un solo autore, Silvio Berlusconi” che, dice Tajani, “è oggi come nel 1994 il garante e il solo punto di riferimento” di un “movimento unito e radicato, fatto di migliaia di eletti in continua crescita numerica e qualitativa”. FI è “determinata a sostenere lealmente il governo Draghi e al tempo stesso a costruire, unire ed allargare l’area liberale del centro-destra di governo”.

Forza Italia è il movimento che più di ogni altro ha contribuito al rinnovamento della classe politica e continuerà in questa sua azione con una stagione congressuale che, in autunno, vedrà convocati i congressi comunali e provinciali”, aggiunge Tajani. “L’area liberale del centro-destra di governo – quando si esaurirà questa stagione di emergenza – guiderà il Paese in modo autorevole e credibile in Europa e nel mondo”.

“Il movimento politico è unito e radicato, fatto di migliaia di eletti in continua crescita numerica e qualitativa, di decine di migliaia di militanti che sul territorio si battono con entusiasmo per le nostre idee, del consenso crescente di milioni di italiani che continuano a guardare a lui come all’unica speranza per il futuro del Paese”.

“Siamo orgogliosi di 27 anni di storia e di battaglie di libertà, ma soprattutto del ruolo determinante che svolgiamo oggi, al governo della nazione e nel Partito Popolare Europeo – dichiara Tajani -. Questo ci ha consentito di essere determinanti in Italia nel dare vita al governo di emergenza che sta traghettando il paese fuori dalla più grave crisi del dopoguerra e decisivi in Europa per convincere i paesi dell’Unione a dare vita al Recovery Plan, il più grande pacchetto di sostegno all’economia italiana dall’epoca del Piano Marshall”.

“Tutto questo ha un solo autore, Silvio Berlusconi, alle cui intuizioni e al cui senso di responsabilità si deve la svolta che ha consentito all’Italia di fronteggiare una situazione pesantissima per molti milioni di italiani. Grazie a Forza Italia è in cantiere un grande piano di riforme, dal fisco alla giustizia, che accompagnerà la fuoriuscita dalla crisi”.