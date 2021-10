Francia. Vaccinazione obbligatoria per i sanitari è legge

- Advertisement -

AgenPress – Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva nella notte con voto finale dell’Assemblea il progetto di legge che, tra le altre cose, prevede il pass sanitario per i ristoranti e i viaggi nazionali e impone la vaccinazione obbligatoria a tutti gli operatori sanitari. La legge richiede a tutti i lavoratori del settore sanitario di iniziare a vaccinarsi entro il 15 settembre o incorreranno nella sospensione; inoltre viene introdotto il pass sanitario per entrare in tutti i ristoranti, treni, aerei e altri luoghi pubblici. Inizialmente si applicherà a tutti gli adulti, ma verrà esteso a tutti gli over 12 a partire dal 30 settembre.

Il testo è passato con 156 voti favorevoli, 60 contrari e 14 astenuti.