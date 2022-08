Gb. L’Inghilterra mangi meno carne e latticini per evitare il collasso climatico. Greenpeace, ridurre il 70%

- Advertisement -

AgenPress – L’unico modo per avere un uso sostenibile del suolo in questo paese ed evitare il crollo ecologico è ridurre notevolmente il consumo di carne e latticini.

A dirlo è Henry Richard Melville, uomo d’affari e scrittore di cucina britannico co-fondatore di Leon Restaurants e della Sustainable Restaurant Association.

In una intervista al Guardian ha detto che, sebbene chiedere al pubblico di mangiare meno carne – supportato da un mix di incentivi e sanzioni – sarebbe politicamente tossico, era l’unico modo per raggiungere gli obiettivi del Paese in materia di clima e biodiversità.

“È un uso incredibilmente inefficiente della terra per coltivare raccolti, dar da mangiare a un ruminante, un maiale o un pollo che poi nel corso del suo ciclo di vita li converte in una quantità molto piccola di proteine ​​da mangiare”.

Attualmente, l’85% dei terreni agricoli in Inghilterra è utilizzato per il pascolo di animali come le mucche o per coltivare cibo che viene poi somministrato al bestiame. Dimbleby, il co-fondatore della catena di ristoranti Leon e una voce rispettata nei circoli conservatori, crede che una riduzione della carne del 30% in 10 anni sia necessaria per utilizzare la terra in modo sostenibile in Inghilterra. Altri vanno ben oltre: Greenpeace, ad esempio, afferma che dobbiamo ridurre del 70% il consumo di carne.

“Se falliamo in questo”, ha detto Dimbleby, “non riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi di biodiversità o clima in questo paese. Abbiamo anche un’enorme opportunità di mostrare una leadership di pensiero in tutto il mondo e mostrare loro che questo può essere fatto, che possiamo coltivare in modo sostenibile e continuare a nutrire le persone”.

Dimbleby ha scritto due rapporti commissionati dal governo sul sistema alimentare del Regno Unito, ma il libro bianco che è seguito, pubblicato dal governo di Boris Johnson a giugno, è stato ampiamente criticato per aver attenuato le sue raccomandazioni chiave e conteneva poche nuove misure per affrontare l’impennata del costo del cibo, fame infantile, obesità o emergenza climatica.

“Non sono stato affatto sorpreso”, ha detto Dimbleby quando gli è stato chiesto dell’omissione delle politiche di riduzione della carne nel libro bianco del governo.

“È un’area così politicizzata, è un’area che tutti a livello globale evitano. Hai enormi lobby che si battono per il consumo e al pubblico non piace l’idea di ridurre carne e latticini”.