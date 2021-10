Gb. Record di positivi in 24 ore. Oltre 45mila con 57 morti

- Advertisement -

AgenPress – In aumento i casi di Covid nel Regno Unito, dove oggi si registra un nuovo numero record di contagi giornalieri, 45.140.

In questo modo in tutto nell’ultima settimana si sono avuti oltre 300mila nuovi contagi, con un aumento del 15,1% rispetto alla settimana precedente.

Per quanto riguarda i decessi oggi si registra la morte di 57 persone risultate positive al Covid negli ultimi 28 giorni, con il totale dei decessi in una settimana che arriva 852, anche qui con un netto aumento, dell’8,5%, rispetto alla settimana precedente. Sono 915 i pazienti che sono stati ricoverati oggi in ospedale, secondo i dati diffusi dalle autorità britanniche.