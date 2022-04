Gb. Wallace: “Putin è un uomo in gabbia. Il suo esercito è esausto. La reputazione è distrutta

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin si è messo in gabbia da solo, stando al segretario della Difesa britannico, Ben Wallace. In un’intervista a Sky News, Wallace ha detto che “il presidente Putin non è più quella forza che era. Ora è un uomo in gabbia, nella gabbia che si è costruito da solo”.

“Il presidente Putin non è più la forza di una volta. Il suo esercito è esausto, ha subito perdite significative. La reputazione di questo grande esercito russo è stata distrutta.

“Non solo deve convivere con le conseguenze di ciò che sta facendo all’Ucraina, ma deve anche convivere con le conseguenze di ciò che ha fatto al suo stesso esercito”.

Wallace afferma che le forze russe sembrano raggrupparsi e spostare la loro attenzione verso il sud e l’est dell’Ucraina.

“L’abbiamo già visto. C’è sempre di peggio. Si tratta di più attacchi civili, più aree civili”.

Aggiunge che gli alleati internazionali hanno concordato di fornire più equipaggiamento militare e “aiuti letali” all’Ucraina, inclusi veicoli corazzati, artiglieria e munizioni a lungo raggio. In conclusione, la Russia è ora un “Paese più piccolo” dopo l’invasione dell’Ucraina.