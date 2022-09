Germania. Scholtz: la Russia non è più un fornitore di energia affidabile. Ok ad extra profitti aziende

- Advertisement -

AgenPress – La Germania investirà altri 65 miliardi di euro (dollari) in un nuovo ciclo di misure volte ad alleviare la puntura dell’inflazione e gli alti prezzi dell’energia per i consumatori, ha annunciato domenica la coalizione di governo del Paese.

“La Germania è unita in un momento difficile. Come paese, supereremo questo momento difficile”, ha detto il cancelliere Olaf Scholz in una conferenza stampa domenicale con i leader dei Verdi e del pro-business FDP, i due partner della coalizione dei socialdemocratici di centrosinistra.

Tra le misure annunciate ci sono pagamenti una tantum aggiuntivi per aiutare i consumatori a coprire i costi energetici, un tetto massimo pianificato su una quantità di base di consumo energetico per famiglie e individui e un successore del popolare “biglietto da 9 euro” del paese per il pubblico nazionale transito.

Scholz ha detto di essere “molto consapevole” che molti tedeschi stanno lottando per far fronte all’aumento dei prezzi e che il governo è pronto ad aiutare. “Prendiamo queste preoccupazioni molto, molto sul serio”, ha detto.

Oltre ai pagamenti una tantum di 300 euro precedentemente annunciati per i lavoratori per contribuire a compensare i costi energetici, il governo prevede di offrire pagamenti una tantum per altri gruppi. I pensionati riceveranno 300 euro, ad esempio, mentre gli studenti riceveranno 200 euro.

Scholz ha incolpato Vladimir Putin per gli alti prezzi dell’energia in Germania, dicendo che la Russia “ha infranto il suo contratto” e “non è più un fornitore di energia affidabile”.

A luglio, quando il governo ha iniziato ad attuare misure per scongiurare una crisi energetica, Scholz ha promesso di alleviare il pungiglione sui consumatori, dicendo “non camminerai mai da solo”.

Nelle scorse settimane il governo aveva annunciato altre azioni a favore dei consumatori, tra cui il pagamento una tantum di 300 euro per i lavoratori e l’abbassamento dell’imposta sul valore aggiunto sul gas dal 19% al 7% fino a fine marzo 2024.

Il governo federale si sta preparando a questa eventualità dall’inizio dell’anno”, ha dichiarato alla stampa, sottolineando che grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e alla ricostituzione delle scorte di gas, il Paese è in grado di far fronte a un’interruzione prolungata del gasdotto Nord Stream.

Scholz ha dichiarato che la Germania vuole che gli extra-profitti, realizzati da alcune società energetiche grazie all’impennata dei prezzi di mercato, vengano utilizzati per alleggerire le bollette delle famiglie. Nel documento che delinea un nuovo massiccio piano di aiuti per combattere l’inflazione, il governo tedesco afferma che sosterrà una misura di “prelievo parziale dei profitti aleatori” di queste aziende da attuare all’interno dell’Unione Europea, ma si dice pronto ad agire a livello nazionale. “I produttori stanno semplicemente approfittando dei prezzi molto alti del gas che determinano il prezzo dell’elettricità”.