Gli ucraini protestano fuori Downing Street. L’Occidente fermi “Putin terrorista e assassino”

AgenPress – Sventolando la bandiera nazionale blu e gialla del paese e cantando slogan anti-russi, diverse centinaia di sostenitori filo-ucraini si sono radunati a Whitehall di fronte a Downing Street.

Alcuni portano cartelli con raffigurazioni di Vladimir Putin accanto alle parole “terrorista” e “assassino”.

La folla è rimasta in silenzio mentre veniva suonato l’inno nazionale ucraino prima di scoppiare in applausi e riprendere un canto di “Stop Putin. Ferma la guerra”.

Olga Smith, musicista, artista e insegnante, si è trasferita a Londra dall’Ucraina cinque anni fa. Sua figlia è ancora lì, insieme ai suoi quattro nipoti.

Olga ha detto che sua figlia l’ha chiamata nelle prime ore del mattino per dire che l’invasione era iniziata e che la loro regione era stata bombardata.

Ma Olga dice che non tutto è iniziato oggi.

“Va avanti da otto anni”. lei disse. “L’Occidente deve fare di più per fermare Putin ora, perché se non lo fanno non si fermerà qui. Vorrà espandersi in un territorio sempre più ampio”.