Governo, Saccone (UDC): Sparisce dalle “tavole della legge” pentastellate il termovalorizzatore di Roma. Siamo alla farsa”

AgenPress. “Il Presidente Conte nel suo ineffabile tentativo di distrazione di massa dalla distruzione del suo partito si dimentica nella lista della spesa che l’ex premier ha recapitato al suo successore Draghi, il termovalorizzatore di Roma.

Nelle “tavole della legge” pentastellate , al punto cinque, si accenna solo ad una vaga transizione ecologica. Non possiamo credere a una svista così macroscopica, ma leggere per quel che in realtà è l’ennesimo dietrofront di Conte: l’anno prossimo si voterà anche nel Lazio e se i 5 stelle non vogliono scomparire anche qui, hanno bisogno di non rompere con il Pd regionale con cui oggi governano nella giunta Zingaretti. Ancora una volta l’identità e le loro battaglie epocali vengono accantonate per la ben più prosaica sete di poltrone”.

Lo afferma in una nota il senatore Antonio Saccone, portavoce nazionale dell’Udc e segretario regionale del partito per il Lazio.