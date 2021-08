Green pass. Confermata circolare, obbligatorio anche in mense forze polizia

- Advertisement -

AgenPress – Dopo l’indicazione ieri del Governo, oggi è una circolare del capo segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza, Sergio Bracco, a confermare che anche per accedere alle mense delle forze di polizia servirà il Green pass. “Con decorrenza immediata – si legge nel documento inviato oggi a tutti gli uffici del Dipartimento – sulla base delle indicazioni fornite dal ministero della Salute, la consumazione del pasto all’interno delle mense di servizio dovrà essere consentita solo a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi Covid-19”.

Una circolare della Polizia di Stato datata 5 agosto – il giorno prima dell’entrata in vigore della Certificazione Verde Covid-19 obbligatoria in ristoranti e bar – esentava dalla presentazione del salvacondotto per l’accesso alle mense di servizio di Questure e Prefetture. Ma l’esecutivo, anche a seguito delle indicazioni del ministero della Salute, fa sapere che l’obbligo tornerà in vigore superando le circolari interne della polizia.