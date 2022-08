Hong Kong. Ridotta la quarantena a tre giorni negli hotel Covid per le persone che arrivano dall’estero

- Advertisement -

AgenPress – Hong Kong ridurrà il periodo di quarantena in hotel per gli arrivi in ​​arrivo a tre giorni da venerdì, dopo settimane in cui funzionari ed esperti governativi hanno preso in giro un allentamento delle rigide regole di viaggio Covid-19 della città.

L’amministratore delegato John Lee ha annunciato il tanto atteso rilassamento in una conferenza stampa lunedì.

Tutti gli arrivi devono sottoporsi a un test di reazione a catena della polimerasi (PCR) il giorno del loro arrivo, nonché il secondo, quarto, sesto e nono giorno.

Parlando durante la stessa conferenza stampa, il segretario alla salute Lo Chung-mau ha affermato che sarebbero stati presi accordi per consentire agli arrivi di lasciare l’hotel di quarantena dopo aver ricevuto un risultato negativo del test Covid-19 la mattina del terzo giorno. Nei quattro giorni successivi, gli arrivi saranno sottoposti a quattro giorni di “sorveglianza medica” a domicilio.

Devono anche eseguire test antigenici rapidi ogni giorno fino al decimo giorno.

Durante quattro giorni di sorveglianza medica a casa, agli arrivi verrà assegnato un codice giallo che impedirà loro di accedere ad alcune attività tra cui ristoranti, bar, palestre e saloni di bellezza.

Potranno prendere i mezzi pubblici, andare al lavoro ed entrare in centri commerciali, grandi magazzini e altri locali.

Il settimo giorno, il loro codice giallo si trasformerà in un codice blu. Gli verrà comunque chiesto di “auto-monitorare la propria salute” per tre giorni, ha detto Lo.

Il segretario alla salute ha affermato che, anche se le autorità hanno abbreviato il periodo di quarantena dell’hotel, il governo continuerà a far rispettare i “rigorosi” requisiti di test Covid-19 per gli arrivi.

Un uomo che scansiona il codice QR “Lascia casa sicura”. Foto: GovHK.

“Abbiamo analizzato i dati relativi ai tempi dei casi importati e, in base al principio di impedire la diffusione delle infezioni importate nella comunità, abbiamo valutato come ridurre efficacemente l’effetto della quarantena sui mezzi di sussistenza, sull’economia e sulla connettività internazionale”, ha affermato Lo.

L’amministratore delegato ha affermato che l’introduzione dell’accordo di quarantena in hotel “3 + 4” è stata una “parte importante” della lotta del governo contro l’epidemia.

Ha aggiunto che c’erano cinque “punti” presi in considerazione dalle autorità quando si trattava di politiche Covid-19, incluso il bilanciamento dei rischi per la salute e gli interessi economici, la riduzione dei decessi correlati e il “non sdraiarsi”.

Prenotazioni alberghiere

Secondo il vice segretario per la salute (doveri speciali) Tony Wong, coloro che hanno già prenotato i loro soggiorni di quarantena in hotel di sette giorni non hanno bisogno di modificare la loro prenotazione.

“Possono utilizzare i loro documenti esistenti per effettuare il check-in… e in base a questa nuova disposizione, dopo aver completato tutti i test richiesti, possono partire presto”, ha affermato.