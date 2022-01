Illinois. Rilu, leopardo delle nevi muore allo zoo di Bloomington. Aveva contratto il Covid

- Advertisement -

AgenPress – Rilu, un leopardo delle nevi di 11 anni, ha lottato con la polmonite indotta da Covid-19 prima della morte, secondo un post sull’account Instagram di Miller Park Zoo.

“Rilu è arrivata al Miller Park Zoo nel 2011 dallo zoo di Oklahoma City”, si legge nel post. “Durante la sua permanenza qui, ha prodotto sette discendenti viventi che ora fanno parte del Species Survival Plan (SSP).”

“Ha reso il Miller Park Zoo una delle istituzioni leader al mondo nella produzione di cuccioli di Snow Leopard”.

“La personalità e la bellezza di Rilu mancheranno agli ospiti e allo staff, ma non sarà dimenticato”.

I leopardi delle nevi sono una specie vulnerabile, secondo il World Wildlife Fund . Con una popolazione stimata tra 4.000 e 6.500, le principali minacce alla loro sopravvivenza sono la caccia , la perdita di habitat e la crisi climatica .

Il fotografo naturalista Joel Sartore , che ha fotografato Rilu, , ha reso omaggio al leopardo delle nevi in ​​un post sul suo account Instagram verificato.

“Siamo molto tristi di condividere la notizia che Rilu, un leopardo delle nevi di 11 anni @millerparkzoo, è morto per complicazioni dovute al COVID”, ha detto Sartore.

“I leopardi delle nevi si stanno dimostrando estremamente suscettibili alla malattia, ed è spesso fatale. Se non hai ancora ricevuto una vaccinazione e un richiamo, per favore fallo. Sono in gioco più di semplici vite umane. Grazie”.

In precedenza sono stati segnalati casi di animali dello zoo infetti da Covid-19. A dicembre, due ippopotami sono risultati positivi al Covid-19 in uno zoo di Anversa, in Belgio. Un mese prima, tre leopardi delle nevi sono morti al Lincoln Children’s Zoo in Nebraska, a causa di complicazioni legate al Covid-19.