Incendio nave Euroferry Olympia. Grimaldi, 14 dispersi di cui 5 individuati. 278 persone tratte in salvo

AgenPress – Secondo l’emittente televisiva greca Skai, sarebbero 278 le persone a bordo della nave Euroferry Olympia portate in salvo a Corfù, dove sono state contate e identificate. Ci sarebbero quindi, secondo i calcoli fatti dall’emittente, 14 persone non ancora individuate: in particolare due sarebbero “intrappolate” nel garage.

Di queste, cinque passeggeri sono stati, nel frattempo, rintracciati a bordo e sono subito scattate le operazioni di recupero ed evacuazione con ogni mezzo disponibile in loco”. Così in una nota il Gruppo Grimaldi, armatore del traghetto Euroferry Olimpia.

Potrebbero essere partire da un camion nella stiva della nave le fiamme che hanno dato origine all’incendio, è quanto avrebbe riferito il comandante della nave agli uomini della Gdf a bordo del pattugliatore Monte Sperone che ha soccorso 243 persone tra equipaggio e passeggeri. La maggior parte dei passeggeri erano autotrasportatori greci e bulgari ma a bordo della nave c’erano anche diversi bambini.